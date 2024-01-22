ua en ru
Пн, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики рассказали, где будет холоднее всего сегодня

Украина, Понедельник 22 января 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики рассказали, где будет холоднее всего сегодня Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Украине будет без осадков. А температура воздуха днем максимально опустится до -6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Температура днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°", – говорится в сообщении.

Что касается осадков, то их не будет, ожидается переменная облачность.

"Облачно. Без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица", - добавили синоптики.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Синоптики рассказали, где будет холоднее всего сегодня

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск