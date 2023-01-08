UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдарять морози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде морозною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 8 січня, в Україні очікується морозна погода. Проте синоптики зазначають, що опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України буде суха погода, снігу чи дощів не очікується. Проте на дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей -3 -8 градусів. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму від -1 до +4 градусів.

Вночі у більшості регіонів -9 -14 градусів, а східних та північно-східних областях до -20 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть до -10 градусів, а вдень очікується -4 -6 градусів.

Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погода до кінця зими та розповіли, коли очікувати морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в Києві