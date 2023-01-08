Вдарять морози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України буде суха погода, снігу чи дощів не очікується. Проте на дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей -3 -8 градусів. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму від -1 до +4 градусів.

Вночі у більшості регіонів -9 -14 градусів, а східних та північно-східних областях до -20 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть до -10 градусів, а вдень очікується -4 -6 градусів.