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Ударят морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет морозной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 8 января, в Украине ожидается морозная погода. Однако синоптики отмечают, что осадки не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет сухая погода, снега или дождя не ожидается. Однако на дорогах западных областей местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей -3 -8 градусов. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму от -1 до +4 градусов.

Ночью в большинстве регионов -9 -14 градусов, а в восточных и северо-восточных областях до -20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут до -10 градусов, а днем ожидается -4 -6 градусов.

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов.

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