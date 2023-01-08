Ударят морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 8 января, в Украине ожидается морозная погода. Однако синоптики отмечают, что осадки не прогнозируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет сухая погода, снега или дождя не ожидается. Однако на дорогах западных областей местами возможна гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве областей -3 -8 градусов. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму от -1 до +4 градусов.
Ночью в большинстве регионов -9 -14 градусов, а в восточных и северо-восточных областях до -20 градусов.
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут до -10 градусов, а днем ожидается -4 -6 градусов.
Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов.
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