Ударят морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет сухая погода, снега или дождя не ожидается. Однако на дорогах западных областей местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей -3 -8 градусов. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму от -1 до +4 градусов.

Ночью в большинстве регионов -9 -14 градусов, а в восточных и северо-восточных областях до -20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут до -10 градусов, а днем ожидается -4 -6 градусов.