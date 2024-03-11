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Вдарили з HIMARS. ЗСУ знищили новітній комплекс РЕБ "Палантин" (відео)

Архівне фото: ЗСУ знищили новітній комплекс РЕБ "Палантин" (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Запорізькому напрямку виявили та знищили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО виявлено мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". 

Він вів радіоелектронну розвідку, пригнічував наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку. 

Оператори ССО супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. У результаті вогневого ураження ворожу ціль було знищено за допомогою системи HIMARS.

Що відомо про "Палантин"

Комплекс дає змогу "засліпити" в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

"Палантин" за необхідності може об'єднати різні комплекси РЕБ і радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування і надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 64 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Також стало відомо, що українські військові за минулу добу ліквідували ще 920 російських загарбників, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення збільшилися до приблизно 424 980 солдатів.

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