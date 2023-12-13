UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдарили дроном. Прикордонники знищили вантажівку росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Архівне фото: Прикордонники знищили вантажівку росіян на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку виявили вантажівку росіян і знищили її за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Ще одна ворожа вантажівка - на брухт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила та знищила ворожу вантажівку.

У ДПСУ додали, що це сталося на Запорізькому напрямку.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 341 500 військових

Протягом минулої доби, 12 грудня, українські військові ліквідували ще 401 росіянина на Таврійському напрямку. 

Снайпери Сил спеціальних операцій знищили розвідувальну групу росіян на Авдіївському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяприкордонникиЗапорожская областьВійна в Україні