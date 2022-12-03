Вдало працює по тилах окупантів. ЗСУ показали РСЗВ "Буревій" в дії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Віримо, що цієї зими "Буревій" до окупантів "приходитиме" частіше, точніше і прямо по цілях!" - додають військові.

За даними військових "Буревій" має такі переваги:

"Ця РСЗВ - розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему "Ураган", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 3 грудня, ЗСУ ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.

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