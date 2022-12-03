RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удачно работает по тылам оккупантов. ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (видео)

Фото: ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как работает новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Буревий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему "Ураган", - говорится в сообщении.

По данным военных "Буревий" имеет следующие преимущества:

  • современная цифровая система управления огнем;
  • вдвое экономит время на выполнение боевого задания;
  • РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;
  • шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 "лапи", вместо 2.

"Верим, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет "приходить" чаще, точнее и прямо по целям!" - добавляют военные.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 3 декабря, ВСУ ликвидировали в сутки 510 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 90600 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине