Удачно работает по тылам оккупантов. ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Верим, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет "приходить" чаще, точнее и прямо по целям!" - добавляют военные.

"Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему "Ураган", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 3 декабря, ВСУ ликвидировали в сутки 510 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 90600 военных.

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