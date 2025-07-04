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Вдалий день: які знаки Зодіаку отримають приємні сюрпризи 4 липня

Ці знаки Зодіаку отримають хороші новини сьогодні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

4 липня зірки приготували особливо вдалий день для представників трьох знаків Зодіаку. На них чекають несподівані повороти, приємні події та яскраві емоції.

Хто опиниться серед щасливчиків і чому цей день стане для них по-справжньому особливим, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Річ у тім, що 4 липня Венера зустрічається з Ураном у Тельці. Це чудова новина для кожного знака Зодіаку, але деякі отримають особливо приємні подарунки від цього транзиту.

Телець

4 липня Тельцям зірки готують приємні несподіванки в особистому житті. Можливі несподівані зізнання, теплі зустрічі або довгоочікувана звістка від близької людини.

День буде особливо вдалим для тих, хто давно чекає на зміни - вони можуть прийти в формі, що надихає.

Терези

Терези відчують прилив натхнення і легкості, а день подарує можливості для гармонії та самовираження. Можливо, з'явиться шанс налагодити важливі стосунки або отримати приємну пропозицію, пов'язану з роботою або творчістю.

Головне - бути відкритими світу, адже удача буде поруч.

Водолій

Для Водоліїв 4 липня стане днем яскравих вражень і несподіваних подій. Можлива зустріч із людиною, яка надихне на нові плани або навіть змінить звичний хід справ.

День чудово підійде для спонтанних рішень - Всесвіт підтримає будь-які кроки до новизни та свободи.

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