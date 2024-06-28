Вдала доба. ЗСУ збили літак, 50 дронів, знищили 60 артсистем і майже 1200 росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 червня, склали 1170 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
Протягом минулої доби найгарячішими напрямками фронту залишаються Торецький, Покровський та Курахівський. На Покровському РФ втратила понад 300 військових.
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