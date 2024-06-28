Удачные сутки. ВСУ сбили самолет, 50 дронов, уничтожили 60 артсистем и почти 1200 россиян

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июня, составили 1170 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 540490 военных. Кроме того, ВСУ сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
В течение прошедших суток самыми горячими направлениями фронта остаются Торецкий, Покровский и Кураховский. На Покровском РФ потеряла более 300 военных.
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