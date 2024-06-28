RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удачные сутки. ВСУ сбили самолет, 50 дронов, уничтожили 60 артсистем и почти 1200 россиян

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июня, составили 1170 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 540490 военных. Кроме того, ВСУ сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 540490 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 8066 (+24) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15480 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем - 14423 (+60) ед;
  • РСЗО - 1109 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 871 (+3) ед.;
  • самолетов - 360 (+1) ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50) ед.;
  • крылатые ракеты - 2329 (+5) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19514 (+46) ед.;
  • специальная техника - 2431 (+11) ед.

Ситуация на фронте

В течение прошедших суток самыми горячими направлениями фронта остаются Торецкий, Покровский и Кураховский. На Покровском РФ потеряла более 300 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине