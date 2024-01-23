Вдала доба. На фронті мінус 960 окупантів та майже 150 одиниць техніки
Україна, Вівторок 23 січня 2024 08:05
Фото: Збройні сили ліквідували рекордну кількість окупантів за добу (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 377 820 (+960) осіб ліквідовано;
танків - 6214 (+22) од;
бойових броньованих машин - 11 548 (+59) од.;
артилерійських систем - 8947 (+51) од.;
РСЗВ - 970 (+2) од.;
засоби ППО - 657;
літаків - 331 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 од.;
крилатих ракет - 1820 (+1) од.;
кораблів/катерів - 23 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 11 956 (+65) од.;
спеціальної техніки - 1409 (+12) од.
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