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Вдала доба. На фронті мінус 960 окупантів та майже 150 одиниць техніки

Фото: Збройні сили ліквідували рекордну кількість окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 377 820 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків - 6214 (+22) од;
  • бойових броньованих машин - 11 548 (+59) од.;
  • артилерійських систем - 8947 (+51) од.;
  • РСЗВ - 970 (+2) од.;
  • засоби ППО - 657;
  • літаків - 331 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 од.;
  • крилатих ракет - 1820 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 23 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 956 (+65) од.;
  • спеціальної техніки - 1409 (+12) од.

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Війна Росії проти України