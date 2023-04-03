UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчотирьох зупинили ворога. Генерал Тарнавський показав перший бій бійців ЗСУ

Фото: чотири бійці ЗСУ зупинили окупантів у своєму першому бою (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

Чотири українські військові змогли зупинити ворога. Для деяких із них це був перший бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Нас було четверо на спостережному пункті. Один із кулеметом. Другий кулеметник з ним поряд був, подавав патрони і прикривав його. Я тримав лівий фланг", - розповів один із бійців.

За словами іншого бійця, він повернувся в бік та побачив, що окупанти підходять.

"Зразу відкрив вогонь. А до цього я все думав, як це я взагалі вистрелю в людину, - зізнається він. - Підійшли дуже близько до нас. Близько 7 метрів. Бій був довгий, 1,5 години тривав бій".

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 3 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 ББМ та 13 БПЛА.

А за тиждень, з 27 березня по 2 квітня, ЗСУ ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні