Вчотирьох зупинили ворога. Генерал Тарнавський показав перший бій бійців ЗСУ

"Нас було четверо на спостережному пункті. Один із кулеметом. Другий кулеметник з ним поряд був, подавав патрони і прикривав його. Я тримав лівий фланг", - розповів один із бійців.

За словами іншого бійця, він повернувся в бік та побачив, що окупанти підходять.

"Зразу відкрив вогонь. А до цього я все думав, як це я взагалі вистрелю в людину, - зізнається він. - Підійшли дуже близько до нас. Близько 7 метрів. Бій був довгий, 1,5 години тривав бій".