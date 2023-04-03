ЗСУ знищили понад 175 тисяч окупантів з початку війни та збили 13 БПЛА за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)
За даними на ранок понеділка, 3 квітня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 ББМ та 13 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3619 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6993 (+7) од,
- артилерійських систем - 2694 (+7) од,
- РСЗВ - 527 (+0) од,
- засоби ППО - 280 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2262 (+13),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16) од,
- спеціальна техніка - 298 (+2)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.