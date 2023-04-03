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ЗСУ знищили понад 175 тисяч окупантів з початку війни та збили 13 БПЛА за добу

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 08:24
ЗСУ знищили понад 175 тисяч окупантів з початку війни та збили 13 БПЛА за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 3 квітня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 ББМ та 13 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3619 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6993 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2694 (+7) од,
  • РСЗВ - 527 (+0) од,
  • засоби ППО - 280 (+1) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -2262 (+13),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 298 (+2)

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