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Вчотирьох зупинили ворога. Генерал Тарнавський показав перший бій бійців ЗСУ

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 10:57
Вчотирьох зупинили ворога. Генерал Тарнавський показав перший бій бійців ЗСУ Фото: чотири бійці ЗСУ зупинили окупантів у своєму першому бою (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

Чотири українські військові змогли зупинити ворога. Для деяких із них це був перший бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Нас було четверо на спостережному пункті. Один із кулеметом. Другий кулеметник з ним поряд був, подавав патрони і прикривав його. Я тримав лівий фланг", - розповів один із бійців.

За словами іншого бійця, він повернувся в бік та побачив, що окупанти підходять.

"Зразу відкрив вогонь. А до цього я все думав, як це я взагалі вистрелю в людину, - зізнається він. - Підійшли дуже близько до нас. Близько 7 метрів. Бій був довгий, 1,5 години тривав бій".

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 3 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 ББМ та 13 БПЛА.

А за тиждень, з 27 березня по 2 квітня, ЗСУ ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

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