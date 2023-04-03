Вчетвером остановили врага. Генерал Тарнавский показал первый бой бойцов ВСУ

Четыре украинских военных смогли остановить врага. Для некоторых из них это был первый бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Нас было четверо на наблюдательном пункте. Один с пулеметом. Второй пулеметчик с ним рядом был, подавал патроны и прикрывал его. Я держал левый фланг", - рассказал один из бойцов.

По словам другого бойца, он повернулся в сторону и увидел, что оккупанты подходят.

"Сразу открыл огонь. А до этого я все думал, как это я вообще выстрелю в человека, - признается он. - Подошли очень близко к нам. Около 7 метров. Бой был долгий, 1,5 часа продолжался бой".