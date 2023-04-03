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Вчетвером остановили врага. Генерал Тарнавский показал первый бой бойцов ВСУ

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 10:57
Вчетвером остановили врага. Генерал Тарнавский показал первый бой бойцов ВСУ Фото: четыре бойца ВСУ остановили оккупантов в своем первом бою (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

Четыре украинских военных смогли остановить врага. Для некоторых из них это был первый бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Нас было четверо на наблюдательном пункте. Один с пулеметом. Второй пулеметчик с ним рядом был, подавал патроны и прикрывал его. Я держал левый фланг", - рассказал один из бойцов.

По словам другого бойца, он повернулся в сторону и увидел, что оккупанты подходят.

"Сразу открыл огонь. А до этого я все думал, как это я вообще выстрелю в человека, - признается он. - Подошли очень близко к нам. Около 7 метров. Бой был долгий, 1,5 часа продолжался бой".

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 3 апреля, ВСУ ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 175160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 ББМ и 13 БПЛА.

А за неделю, с 27 марта по 2 апреля, ВСУ ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.

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