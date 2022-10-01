Вчорашні санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу, - Bloomberg

"Це порушує фундаментальні питання щодо ефективності санкцій, незважаючи на те, що на папері адміністрація Байдена виглядає масштабно", - йдеться у повідомленні.

Багато санкцій досі не мали істотного впливу на війну в Україні і не похитнули рішучості Путіна продовжувати її, незважаючи на неодноразові невдачі.

"Нахабна анексія Путіним регіонів України та його загроза застосувати ядерну зброю для захисту захоплення земель вимагали якоїсь відповіді. Для адміністрації Байдена це зводилося до необхідності надіслати сигнал, повідомити країни, які можуть бути схильні підтримувати російський уряд і працювати з його ключовими фінансовими чиновниками, що вони можуть зрештою виявитися не на тій стороні політики санкцій США", - додали у виданні.

Крім енергетичного сектора, постає питання, наскільки вразливими можуть виявитися санкції США щодо відомих російських чиновників та громадян.

"Російський олігарх Олег Дерипаска ухилився від санкцій, щоб вилетіти зі своєю дівчиною до США у 2020 році, щоб переконатися, що їхня дитина народилася на американській землі", - заявили журналісти.