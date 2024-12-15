Вчора ввечері над Хмельницькою областю збили два "Шахеди", - ОВА

Ближче до опівночі чиновник розповів у своєму Telegram-каналі, що у суботу під час повітряної тривоги сили ППО "знищили дві ворожих цілі БпЛА типу "Shahed"".

Начальник ОВА зазначив, що на той момент звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна - не надходило, та подякував українським захисникам.

Тривога оголошувалася у Хмельницькій області вчора близько пів на одинадцяту вечора, і тривала майже годину.

Крім того, вже у ніч проти 15 грудня у регіоні також оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двадцяти хвилин (з 00.28 по 00.57). В усіх випадках причиною була загроза "Шахедів" - фіксувався рух ворожих повітряних цілей у бік регіону.

Так, у Повітряних силах інформували про рух дронів-камікадзе противника у напрямку міста Старокостянтинів.

У хмельницьких пабліках та Telegram-каналах писали про роботу ППО в регіоні, про рух "Шахедів" курсом на Полонне і Нетішинський район, та про маневр БПЛА росіян на Старокостянтинів.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, надвечір 14 грудня в більшості областей України була оголошена повітряна тривога через запуск російськими окупантами дронів типу "Шахед".

Вже після опівночі, 15 грудня, кількість "червоних зон" на мапі тривоги зменшилася, і станом на зараз загроза через дрони-камікадзе лишається у центральних регіонах, а також фіксувався рух "Шахедів" в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.