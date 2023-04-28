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Вчора в шпиталь під Кримом привезли велику кількість важкопоранених окупантів, - Генштаб

Фото: велику кількість окупантів привезли в лікарню під Кримом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Велику кількість важкопоранених російських військових привезли в одну з лікарень Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян", - повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За їх даними, для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти також облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області, ще один шпиталь вони розташували на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська областьГенштаб ВСУ