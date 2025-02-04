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Вчительська тисяча: у МОН роз’яснили, хто і як може отримати у 2025 році

Фото: Доплата вчителям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українські педагоги із січня 2025 року почали отримувати обов’язкову доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Мінімальний розмір доплати становить 1300 гривень (до сплати податків), незалежно від педагогічного навантаження та формату роботи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Згідно з ініціативою Президента України та рішенням уряду, педагоги закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності отримуватимуть: 

  • 1000 гривень щомісяця (1300 гривень до сплати податків) з 1 січня 2025 року, 
  • 2000 гривень щомісяця (2600 гривень до сплати податків) з 1 вересня 2025 року. 

Доплата є гарантованою для всіх педагогів, а для тих, хто має навантаження понад ставку, вона нараховується пропорційно. 

Постанова Кабінету Міністрів України № 1286 регулює ці виплати, які діятимуть до кінця воєнного стану. Після його скасування доплати продовжуватимуться до кінця того календарного року, в якому воєнний стан буде припинено. 

Розподіл фінансування здійснюється на основі даних, поданих територіальними громадами. Міністерство освіти і науки вже провело наради з громадами щодо порядку використання коштів, і ця робота триває.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року МОН внесло зміни до правил нарахування щомісячної доплати педагогам за роботу в несприятливих умовах, відомої як "учительська тисяча". Відтепер її розмір визначатиметься відповідно до обсягу навчального навантаження кожного вчителя.

РБК-Україна писало, що наприкінці грудня 2024 року Кабмін розподілив субвенцію у розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя нинішнього року для виплати "вчительської тисячі".

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