Вчительська тисяча: у МОН роз’яснили, хто і як може отримати у 2025 році

Згідно з ініціативою Президента України та рішенням уряду, педагоги закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності отримуватимуть:

1000 гривень щомісяця (1300 гривень до сплати податків) з 1 січня 2025 року,

2000 гривень щомісяця (2600 гривень до сплати податків) з 1 вересня 2025 року.

Доплата є гарантованою для всіх педагогів, а для тих, хто має навантаження понад ставку, вона нараховується пропорційно.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1286 регулює ці виплати, які діятимуть до кінця воєнного стану. Після його скасування доплати продовжуватимуться до кінця того календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.

Розподіл фінансування здійснюється на основі даних, поданих територіальними громадами. Міністерство освіти і науки вже провело наради з громадами щодо порядку використання коштів, і ця робота триває.