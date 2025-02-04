Учительская тысяча: в МОН разъяснили, кто и как может получить в 2025 году

Согласно инициативе Президента Украины и решению правительства, педагоги учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности будут получать:

1000 гривен ежемесячно (1300 гривен до уплаты налогов) с 1 января 2025 года,

2000 гривен ежемесячно (2600 гривен до уплаты налогов) с 1 сентября 2025 года.

Доплата является гарантированной для всех педагогов, а для тех, кто имеет нагрузку сверх ставки, она начисляется пропорционально.

Постановление Кабинета Министров Украины № 1286 регулирует эти выплаты, которые будут действовать до конца военного положения. После его отмены доплаты будут продолжаться до конца того календарного года, в котором военное положение будет прекращено.

Распределение финансирования осуществляется на основе данных, представленных территориальными общинами. Министерство образования и науки уже провело совещания с громадами о порядке использования средств, и эта работа продолжается.