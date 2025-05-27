Вчительська доплата зросте втричі? Лісовий розповів про перспективи на 2026 рік

"Вчительська доплата" може бути збільшена у 2026 році, але за умови наявності додаткового фінансування.

Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

За словами міністра, уряд має кілька сценаріїв підвищення зарплат вчителям у 2026 році.

Доплати у 2025 році: вже є результати

Лісовий зазначив, що у 2025 році Міністерству освіти і науки України вдалося знайти додатково 12 млрд грн.

Що заважає суттєвому підвищенню зарплат вчителям

За словами міністра, щоб суттєво підвищити зарплати вчителям та змінити структуру оплати їх праці, потрібні значні фінансові ресурси. Це означає, що без додаткового бюджету реалізувати підвищення дуже складно, а під час війни знайти додатковий джерело фінансування і зовсім нереально.

"Загалом на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн", - зазначив міністр.

У міністерстві навіть прорахували найпростіший і найбільш економний сценарій підвищення зарплат для учителів, однак він вимагає щонайменше 40 млрд гривень додаткових коштів від бюджету.

"Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", - зазначив міністр.

Водночас Лісовий заявив, що якщо уряд буде знаходити додаткові ресурси, які будуть меншими, ніж 40 млрд, то буде збільшуватися сума так званої "вчительської доплати".

Як може зрости "вчительська доплата" у 2026 році