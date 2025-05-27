Учительская доплата вырастет втрое? Лисовой рассказал о перспективах на 2026 год
"Учительская доплата" может быть увеличена в 2026 году, но при условии наличия дополнительного финансирования.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра, у правительства есть несколько сценариев повышения зарплат учителям в 2026 году.
Доплаты в 2025 году: уже есть результаты
Лисовой отметил, что в 2025 году Министерству образования и науки Украины удалось найти дополнительно 12 млрд грн.
Что мешает существенному повышению зарплат учителям
По словам министра, чтобы существенно повысить зарплаты учителям и изменить структуру оплаты их труда, нужны значительные финансовые ресурсы. Это означает, что без дополнительного бюджета реализовать повышение очень сложно, а во время войны найти дополнительный источник финансирования и вовсе нереально.
"В целом на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд грн", - отметил министр.
В министерстве даже просчитали самый простой и наиболее экономный сценарий повышения зарплат для учителей, однако он требует минимум 40 млрд гривен дополнительных средств от бюджета.
"Мы с правительством работаем над этой целью и надеюсь, что мы ее решим", - отметил министр.
В то же время Лисовой заявил, что если правительство будет находить дополнительные ресурсы, которые будут меньше, чем 40 млрд, то будет увеличиваться сумма так называемой "учительской доплаты".
Как может вырасти "учительская доплата" в 2026 году
В частности, если в 2026 году будет найдено 12 млрд грн, размер учительской доплаты вдвое, если 24 млрд - возрастет втрое.
"Учительская тысяча"
Напомним, что с 1 января 2025 года все учителя учреждений общего среднего образования в Украине начали получать ежемесячную доплату примерно 1000 грн "на руки". Данная доплата не влияет на другие надбавки и выплаты и начисляется педагогам автоматически.
Как ожидается, с сентября сумма доплат учителям возрастет до двух тысяч гривен. Кто и как может получить выплаты - читайте в материале РБК-Украина.