Вчителька української з Дніпра стала зіркою ТікТоку

Знімати короткі відео Світлану надихнули її учні ще торік. Проте, вчителька почала публікувати записи своїх уроків української мови ще у 2017 році.

"Одне-два відео на місяць викладала, а потім, коли розпочався ковід й ми почали проводити уроки онлайн, то я тоді працювати з Ютубом почала вже систематично", - поділилась жінка.

Світлана викладає вже понад 30 років. Проте, це не заважає їй знаходити спільну мову зі своїми учнями. А учні Світлани, в свою чергу, пишаються її досягненнями. Інколи вони навіть допомогають їй у зйомці відео: розказують про нові тренди та “підкидують” ідеї для роликів. Окрім цього, за словами учнів, після перегляду відео вчительки, їхні оцінки значно покращуються.

"Я почав дивитися її тік-ток акаунт та її відео. І оцінки у мене стали краще. В тік-тоці дуже коротка інформація. Це як конспект, можна сказати", — сказав учень Світлани.

У ТікТок Світлана розповідає про правила української мови та викладає скоромовки. Її відео дивляться не тільки в Україні, а і за кордоном. Вчителька планує розвивати і інші соцмережі, після того, як набере 100 000 підписників у ТікТок.