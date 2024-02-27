Вчителька з Мелітополя створила "кадетський клас", у якому дітей готують до служби в армії

Вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Вчителька спеціалізованої різнопрофільної школи Костянтинівської сільської ради в Мелітопольському районі добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою РФ.
Вона очолила незаконно створений агресором на базі української школи так званий "державний казенний заклад загальноосвітня організація Запорізької області "Костянтинівська середня загальноосвітня школа №1" Мелітопольського району".
Після призначення почала активно впроваджувати в навчальний процес російські освітні стандарти.
Вона створила в освітньому закладі профільний військово-патріотичний клас. Для цього заручилася підтримкою представників окупаційної адміністрації та росгвардійців.
Клас розрахований на дітей підліткового віку. У ньому викладають військові дисципліни, вчать підлітків поводження зі зброєю, зобов'язують ходити у військовій формі.
Фото: Дітей вчать "військовій справі" (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Метою профільного класу стали підготовка та формування позитивної мотивації в учнів до подальшої військової служби в лавах армії та воєнізованих структурах країни-агресора, знищення самоідентифікації покоління українців на захоплених територіях та підтримка політики окупаційної влади РФ", - йдеться в заяві.
За вказівкою підозрюваної учні "кадетського класу" брали участь у пропагандистських заходах.
Демонстрували здобуті вміння щодо поводження зі зброєю, а також разом з іншими школярами відвідували так звані "уроки мужності", де викривлювали історію України та світогляд дітей.
Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.
Служба безпеки України повідомила про підозру полковнику ФСБ, який під час окупації Харківської області катував людей і "кришував" мародерів.
Українські правоохоронці оголосили нову підозру голові окупаційної "адміністрації" Балаклії в Харківській області. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.