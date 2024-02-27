Вчителька з Мелітополя створила "кадетський клас", у якому дітей готують до служби в армії

Деталі справи

Вчителька спеціалізованої різнопрофільної школи Костянтинівської сільської ради в Мелітопольському районі добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою РФ.

Вона очолила незаконно створений агресором на базі української школи так званий "державний казенний заклад загальноосвітня організація Запорізької області "Костянтинівська середня загальноосвітня школа №1" Мелітопольського району".

Після призначення почала активно впроваджувати в навчальний процес російські освітні стандарти.

Вона готує дітей до служби в армії РФ

Вона створила в освітньому закладі профільний військово-патріотичний клас. Для цього заручилася підтримкою представників окупаційної адміністрації та росгвардійців.

Клас розрахований на дітей підліткового віку. У ньому викладають військові дисципліни, вчать підлітків поводження зі зброєю, зобов'язують ходити у військовій формі.

Фото: Дітей вчать "військовій справі" (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Метою профільного класу стали підготовка та формування позитивної мотивації в учнів до подальшої військової служби в лавах армії та воєнізованих структурах країни-агресора, знищення самоідентифікації покоління українців на захоплених територіях та підтримка політики окупаційної влади РФ", - йдеться в заяві.

Що їй загрожує

За вказівкою підозрюваної учні "кадетського класу" брали участь у пропагандистських заходах.

Демонстрували здобуті вміння щодо поводження зі зброєю, а також разом з іншими школярами відвідували так звані "уроки мужності", де викривлювали історію України та світогляд дітей.

Їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці шукають окупантів та їхніх поплічників

Служба безпеки України повідомила про підозру полковнику ФСБ, який під час окупації Харківської області катував людей і "кришував" мародерів.

Українські правоохоронці оголосили нову підозру голові окупаційної "адміністрації" Балаклії в Харківській області. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.