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Вчителів в Україні вчитимуть користуватися штучним інтелектом: для чого це потрібно

Фото: Штучний інтелект (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Педагоги в Україні почнуть вивчати можливості штучного інтелекту (ШІ) для позашкільної освіти. Для цього планують запустити спеціальну платформу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді при Міністерстві освіти й науки України (НЕНЦ).

Центр анонсував запуск нової дистанційної освітньої платформи "Педагогічні можливості штучного інтелекту в позашкільній освіті". Платформа доступна на офіційному вебсайті НЕНЦ та покликана сприяти інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес позашкільних закладів освіти.

На платформі будуть обговорюватися можливості штучного інтелекту для розвитку навичок у дітей та молоді, а також розглядатися практичні приклади його застосування в освітніх програмах. Користувачі зможуть ознайомитися з викликами, які виникають при впровадженні ШІ у позашкільну освіту, та отримати рекомендації щодо їх подолання.

Організатори зазначають, що платформа стане корисним ресурсом для педагогів, які бажають адаптувати сучасні технології в своїй освітній діяльності для більш ефективного навчання молодого покоління.

Нагадаємо, штучний інтелект змінює ринок праці: 41% роботодавців планують скоротити персонал через автоматизацію, але водночас 77% компаній мають намір перекваліфікувати співробітників для ефективної роботи з ШІ. РБК-Україна розповідало, які професії можуть опинитися під загрозою.

Також ми писали, що штучний інтелект уже зараз активно змінює наше життя. До кінця 2025 року ці технології не лише виконуватимуть завдання, а й адаптуватимуться до наших звичок, приймаючи рішення самостійно.

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