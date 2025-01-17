Вчителів в Україні вчитимуть користуватися штучним інтелектом: для чого це потрібно

Центр анонсував запуск нової дистанційної освітньої платформи "Педагогічні можливості штучного інтелекту в позашкільній освіті". Платформа доступна на офіційному вебсайті НЕНЦ та покликана сприяти інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес позашкільних закладів освіти.

На платформі будуть обговорюватися можливості штучного інтелекту для розвитку навичок у дітей та молоді, а також розглядатися практичні приклади його застосування в освітніх програмах. Користувачі зможуть ознайомитися з викликами, які виникають при впровадженні ШІ у позашкільну освіту, та отримати рекомендації щодо їх подолання.

Організатори зазначають, що платформа стане корисним ресурсом для педагогів, які бажають адаптувати сучасні технології в своїй освітній діяльності для більш ефективного навчання молодого покоління.