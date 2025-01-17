Учителей в Украине будут учить пользоваться искусственным интеллектом: для чего это нужно

Педагоги в Украине начнут изучать возможности искусственного интеллекта (ИИ) для внешкольного образования. Для этого планируют запустить специальную платформу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи при Министерстве образования и науки Украины (НЭНЦ).
Центр анонсировал запуск новой дистанционной образовательной платформы "Педагогические возможности искусственного интеллекта во внешкольном образовании". Платформа доступна на официальном веб-сайте НЭНЦ и призвана способствовать интеграции инновационных технологий в учебный процесс внешкольных учебных заведений.
На платформе будут обсуждаться возможности искусственного интеллекта для развития навыков у детей и молодежи, а также рассматриваться практические примеры его применения в образовательных программах. Пользователи смогут ознакомиться с вызовами, которые возникают при внедрении ИИ во внешкольное образование, и получить рекомендации по их преодолению.
Организаторы отмечают, что платформа станет полезным ресурсом для педагогов, желающих адаптировать современные технологии в своей образовательной деятельности для более эффективного обучения молодого поколения.
Напомним, искусственный интеллект меняет рынок труда: 41% работодателей планируют сократить персонал из-за автоматизации, но в то же время 77% компаний намерены переквалифицировать сотрудников для эффективной работы с ИИ. РБК-Украина рассказывало, какие профессии могут оказаться под угрозой.
Также мы писали, что искусственный интеллект уже сейчас активно меняет нашу жизнь. К концу 2025 года эти технологии будут не только выполнять задачи, но и адаптироваться к нашим привычкам, принимая решения самостоятельно.
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