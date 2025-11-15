Вчителів навчали рятувати життя: у школах відбулися тренінги із зупинки кровотеч (фото)

У закладах освіти педагоги пройшли безкоштовні тренінги із зупинки критичних кровотеч від "СІЧ-Україна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.
Мета ініціативи - дати практичні знання, які допоможуть діяти у разі поранення чи надзвичайної ситуації до приїзду медиків. У майбутньому проєкт планують розширити на інші регіони.
Під час занять освітяни вчилися оцінювати небезпеку й правильно надавати першу допомогу. Для практики використовували українські турнікети SICH, які підходять навіть для кінцівок малого діаметра - від 5 см до 40 см.
"Такі знання допомагають краще розуміти теорію, щоб відпрацювати її на практиці. Це може врятувати життя у разі критичної ситуації - реальними загрозами, з якими Україна стикається щодня", - зазначають у компанії "СІЧ-Україна", яка ініціювала проєкт.
Навчання проводив інструктор із бойовим досвідом Олег Лелякін. Учасників ознайомили з правилами безпеки під час надання допомоги, принципами роботи кровоносної системи та навичками зупинки критичних кровотеч - прямий тиск, накладання турнікета, тампонада й бандажування.
"З перших хвилин тренер створив атмосферу довіри й підтримки. З усмішкою, терпінням і гумором він пояснював, як діяти у критичних ситуаціях. Тепер кожен з нас точно знає, що зможе врятувати життя", - поділилися педагоги школи Family and Friends.
В Orange School також показали моменти з тренінгу та додали: "Безпека дітей - це наша щоденна відповідальність, тому за потреби ми маємо діяти швидко, впевнено і правильно".
За останні два тижні навчання пройшли понад 100 педагогів із шести шкіл Києва та області. Учасники також отримали турнікети "Турботи" від організатора тренінгів для шкільних аптечок.
Найбільший український виробник кровоспинних джгутів SICH регулярно проводить спеціалізовані тренінги із зупинки критичної кровотечі для медіафахівців, громадських організацій і планує продовжувати навчання у закладах освіти.