Вчителів навчали рятувати життя: у школах відбулися тренінги із зупинки кровотеч (фото)

Мета ініціативи - дати практичні знання, які допоможуть діяти у разі поранення чи надзвичайної ситуації до приїзду медиків. У майбутньому проєкт планують розширити на інші регіони.

Під час занять освітяни вчилися оцінювати небезпеку й правильно надавати першу допомогу. Для практики використовували українські турнікети SICH, які підходять навіть для кінцівок малого діаметра - від 5 см до 40 см.

"Такі знання допомагають краще розуміти теорію, щоб відпрацювати її на практиці. Це може врятувати життя у разі критичної ситуації - реальними загрозами, з якими Україна стикається щодня", - зазначають у компанії "СІЧ-Україна", яка ініціювала проєкт.

Навчання проводив інструктор із бойовим досвідом Олег Лелякін. Учасників ознайомили з правилами безпеки під час надання допомоги, принципами роботи кровоносної системи та навичками зупинки критичних кровотеч - прямий тиск, накладання турнікета, тампонада й бандажування.

"З перших хвилин тренер створив атмосферу довіри й підтримки. З усмішкою, терпінням і гумором він пояснював, як діяти у критичних ситуаціях. Тепер кожен з нас точно знає, що зможе врятувати життя", - поділилися педагоги школи Family and Friends.

Фото: "СІЧ-Україна" проводить тренінги для педагогів (пресслужба)

В Orange School також показали моменти з тренінгу та додали: "Безпека дітей - це наша щоденна відповідальність, тому за потреби ми маємо діяти швидко, впевнено і правильно".

За останні два тижні навчання пройшли понад 100 педагогів із шести шкіл Києва та області. Учасники також отримали турнікети "Турботи" від організатора тренінгів для шкільних аптечок.

Фото: за 2 тижні навчання пройшли понад 100 педагогів із шкіл Києва (пресслужба)

Найбільший український виробник кровоспинних джгутів SICH регулярно проводить спеціалізовані тренінги із зупинки критичної кровотечі для медіафахівців, громадських організацій і планує продовжувати навчання у закладах освіти.