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Вчителі та соціальні працівники отримають з міського бюджету премії за роботу на пунктах обігріву, - Кличко

Фото: пункт обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Працівники закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, які крім своєї основної роботи забезпечують роботу столичних пунктів обігріву, отримають одноразову премію чи безповоротну фінансову допомогу. Відповідне рішення, яке ініціював мер столиці Віталій Кличко, було ухвалене сьогодні Київською міською радою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Для забезпечення безперебійної роботи пунктів обігріву місто залучило працівників шкіл та співробітників інших закладів соціальної сфери, в яких вони розміщені. І ми розуміємо, що ці люди працюють на благо міста у свій позаробочий час, допомагають киянам, тому мають отримати за це фінансову винагороду", - зазначив Кличко.

Виплату одноразових премій місто забезпечить в межах затверджених бюджетних асигнувань. Загалом у Києві зараз працює понад 430 пунктів обігріву.

"Зважаючи на те, що ворог і надалі намагатиметься бити по об’єктах критичної інфраструктури, аби залишити нас взимку без тепла, світла та води, ми підготували в місті понад 430 пунктів обігріву. Закупили та залучили в якості допомоги електрогенератори, зробили запаси пального, води та всього необхідного, щоб ці пункти приймали людей. Такі пункти обігріву облаштовані у школах, закладах соціальної інфраструктури. І у випадку надзвичайної ситуації там можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.

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