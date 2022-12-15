Вчителі та соціальні працівники отримають з міського бюджету премії за роботу на пунктах обігріву, - Кличко

"Для забезпечення безперебійної роботи пунктів обігріву місто залучило працівників шкіл та співробітників інших закладів соціальної сфери, в яких вони розміщені. І ми розуміємо, що ці люди працюють на благо міста у свій позаробочий час, допомагають киянам, тому мають отримати за це фінансову винагороду", - зазначив Кличко.

Виплату одноразових премій місто забезпечить в межах затверджених бюджетних асигнувань. Загалом у Києві зараз працює понад 430 пунктів обігріву.

"Зважаючи на те, що ворог і надалі намагатиметься бити по об’єктах критичної інфраструктури, аби залишити нас взимку без тепла, світла та води, ми підготували в місті понад 430 пунктів обігріву. Закупили та залучили в якості допомоги електрогенератори, зробили запаси пального, води та всього необхідного, щоб ці пункти приймали людей. Такі пункти обігріву облаштовані у школах, закладах соціальної інфраструктури. І у випадку надзвичайної ситуації там можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - повідомив Кличко.