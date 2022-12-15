Учителя и социальные работники получат из городского бюджета премии за работу на пунктах обогрева, - Кличко

Работники заведений образования, культуры, физической культуры и спорта, государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, которые кроме своей основной работы обеспечивают работу столичных пунктов обогрева, получат единоразовую премию или безвозвратную финансовую помощь. Соответствующее решение, инициированное мэром столицы Виталием Кличко, было принято сегодня Киевским городским советом.

"Для обеспечения бесперебойной работы пунктов обогрева город привлек работников школ и сотрудников других учреждений социальной сферы, где они размещены. И мы понимаем, что эти люди работают на благо города в свое внерабочее время, помогают киевлянам, поэтому должны получить за это финансовое вознаграждение", - отметил Кличко.

Выплату единовременных премий город обеспечит в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Всего в Киеве сейчас работает более 430 пунктов обогрева.

"Учитывая, что враг и дальше будет пытаться бить по объектам критической инфраструктуры, чтобы оставить нас зимой без тепла, света и воды, мы подготовили в городе более 430 пунктов обогрева. Закупили и привлекли в качестве помощи электрогенераторы, сделали запасы горючего, воды и всего необходимого, чтобы эти пункты принимали людей. Такие пункты обогрева обустроены в школах, учреждениях социальной инфраструктуры. И в случае чрезвычайной ситуации там можно согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", - сообщил Кличко.