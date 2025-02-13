Вчителі просять скасувати оцінювання НУШ: петиція набрала необхідні підписи

Електронна петиція із закликом до скасування наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання" набрала понад 25 тисяч підписів.

Автор петиції Василь Петращук вважає, що нові рекомендації не покращують якість освіти, а лише збільшують бюрократичне навантаження на вчителів. Він закликав уряд переглянути підхід до оцінювання учнів і розробити простіші та ефективніші методи.

Позицію підтримує більшість освітян. Згідно з опитуванням серед майже 9 тисяч педагогів на сайті Освіта.ua, 97% респондентів вважають, що рівневе оцінювання в рамках НУШ не сприяє підвищенню якості навчання у школах.

Кабмін має десять робочих днів, щоб розглянути петицію та опублікувати відповідь.