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Учителя просят отменить оценивание НУШ: петиция набрала необходимые подписи

Фото: Петиция против оценивания НУШ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Учителя требуют отменить новый подход к оценке результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Петиция набрала 25 тысяч подписей и теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

Электронная петиция с призывом к отмене приказа Министерства образования и науки Украины "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения" набрала более 25 тысяч подписей.

Автор петиции Василий Петращук считает, что новые рекомендации не улучшают качество образования, а лишь увеличивают бюрократическую нагрузку на учителей. Он призвал правительство пересмотреть подход к оцениванию учеников и разработать более простые и эффективные методы.

Позицию поддерживает большинство педагогов. Согласно опросу среди почти 9 тысяч педагогов на сайте Освіта.ua, 97% респондентов считают, что уровневое оценивание в рамках НУШ не способствует повышению качества обучения в школах.

Кабмин имеет десять рабочих дней, чтобы рассмотреть петицию и опубликовать ответ.

Напомним, что в Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями. Отныне в документах об образовании будет использоваться формулировка "с отличием".

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