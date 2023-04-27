Вчитель у Чехії підтримала агресію РФ проти України. Її судитимуть за виправдання геноциду

Їй загрожує позбавлення волі на строк від півроку до трьох років.

"На уроці чеської мови вона доносила до восьмикласників свою інтерпретацію нинішньої ситуації в Україні", - сказав Чимбала.

Також вона ставила під сумнів, заперечувала та намагалася виправдати військові злочини проти миру, вчиненого Російською Федерацією у зв'язку із нападом на іншу суверенну державу.

"На підставі поданих доказів по суті справи необхідно було ухвалити висновок про те, що підсудна не робила лише загальних виразів підтримки, а активно виправдовувала військову агресію", - додав прокурор.