Учитель в Чехии поддержала агрессию РФ против Украины. Ее будут судить за оправдание геноцида

Ей грозит лишение свободы на срок от полугода до трех лет.

"На уроке чешского языка он доносил до восьмиклассников свою интерпретацию нынешней ситуации в Украине", - сказал Чимбала.

Также она подвергала сомнению, отрицала и пыталась оправдать военные преступления против мира, совершенного Российской Федерацией в связи с нападением на другое суверенное государство.

"На основании представленных доказательств по существу дела необходимо было принять заключение о том, что подсудимая не делала общих выражений поддержки, а активно оправдывала военную агрессию", - добавил прокурор.