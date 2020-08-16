Вчера на Донбассе не было ни одного обстрела

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один военный не пострадал

За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина. Нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, накануне Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в шестой с момента начала систематического сбора данных не зафиксировала нарушений на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец ​​и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.