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Вчора на Донбасі не було жодного обстрілу

Донбас, Неділя 16 серпня 2020 07:22
Вчора на Донбасі не було жодного обстрілу
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Жодний військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 15 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша. Порушень перемир'я не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в шосте з моменту початку систематичного збору даних не зафіксувала порушень на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

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