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Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС

Фото: доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На Запорізькій АЕС немає радіоактивного йоду, оскільки блоки станції не працюють. Пити для профілактики йодид калію немає жодної потреби.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко.

"Якщо ж ми заговорили про йод, адже спочатку були розмови, що нібито треба напитися цього йоду, так от його на Запорізькій станції сьогодні немає взагалі", - сказав він.

За його словами, йод накопичується тільки при працюючій станції. Його період напіврозпаду вісім діб, тому за місяць його концентрація зменшується в чотири рази. За два місяці - відповідно, в 16 разів. За рік його зменшилось в декілька мільярдів разів.

"Тобто там радіоактивного йоду немає, і тому пити йод немає жодної потреби", - додав Борисенко.

ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні п'ять із шести енергоблоків ЗАЕС знаходяться в холодному стані.

Раніше співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що вживати йод в профілактичних цілях в разі інциденту на ЗАЕС немає потреби. Запорізька АЕС не виробляє електроенергію, тобто там не йде активна реакція, вже з вересня. І всі короткоживучі радіонукліди, які є там доволі небезпечними, вже давно розпалися.

РБК-Україна також зібрало офіційні рекомендації щодо того, як підготуватися до надзвичайної ситуації, та як діяти в разі викиду радіації на ЗАЕС.

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Запорізька АЕС