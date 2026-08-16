Вчені знайшли новий тип космічного об'єкта: він яскравіший за зорі у 100 млрд разів

Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа James Webb виявила принципово новий тип космічних об'єктів - чорну діру-зорю. Об'єкт з раннього Всесвіту отримав назву MoM-BH*-1.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.
Зовні космічний об'єкт нагадує гігантську зорю розміром із усю Сонячну систему, однак він випромінює приблизно у 100 мільярдів разів більше енергії, ніж будь-яка відома зоря.
За словами провідного автора дослідження Рохана Найду з Гавайського університету, об'єкт оповитий настільки щільними хмарами газу, що фактично випромінює світло як при зоряних явищах.
Науковці зазначають, що MoM-BH*-1 одночасно демонструє ключові властивості як чорних дір, так і зірок, а також повністю затьмарює свою галактику.
Світло об'єкта різко зникає нижче певної довжини хвилі - явище відоме як стрибок Бальмера. На відміну від типових червоних об'єктів, де відтінок дає пил, спектр MoM-BH*-1 вказує на наявність великої хмари іонізованого газу.
Дослідники вважають, що подібні об'єкти можуть бути початковим етапом народження надмасивних чорних дір.
Астрофізики зазначають, що нове відкриття допомагає пояснити природу так званих "маленьких червоних цяток" у ранньому Всесвіті - компактних об'єктів з високим червоним зсувом, які раніше дивували вчених.
Якщо їхній колір зумовлений газом, а не пилом, це пояснює, чому ранні надмасивні чорні діри мають значно більші маси, ніж передбачали класичні моделі.
Науковці вже забронювали новий час для спостережень на телескопі JWST. З грудня команда розпочне детальний аналіз фізики цих об'єктів, щоб встановити їхню точну масу та особливості "зоряної" атмосфери.