Вчені закликали НАТО запросити Україну до Альянсу, - The Guardian

У своєму листі вчені заявили, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини.

"Зосередження уваги на начебто "занепокоєності Росії щодо розширення НАТО" і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", - йдеться в листі.