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Вчені закликали НАТО запросити Україну до Альянсу, - The Guardian

Фото: Вчені закликали НАТО запросити Україну в Альянс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Десятки вчених звернулись до представників НАТО. У відкритому листі вони закликали Альянс запросити Україну приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму листі вчені заявили, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини.

"Зосередження уваги на начебто "занепокоєності Росії щодо розширення НАТО" і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", - йдеться в листі.

 

 

 

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що 9-11 липня у США пройшов 75-й саміту НАТО. Учасники саміту прийняли рішення щодо збільшення присутності НАТО в Україні. Зокрема, у рамках цього було погодження призначення спеціального представника НАТО в Києві.

Також під час саміту НАТО партнери погодили створення структури для координації допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

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