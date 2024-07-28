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Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс, - The Guardian

Фото: Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме они призвали Альянс пригласить Украину присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем письме ученые заявили, что приглашение присоединиться к НАТО для Украины будет означать решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека.

"Сосредоточение внимания на якобы "обеспокоенности России относительно расширения НАТО" и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки", - говорится в письме.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что 9-11 июля в США прошел 75-й саммит НАТО. Участники саммита приняли решение об увеличении присутствия НАТО в Украине. В частности, в рамках этого было согласование назначения специального представителя НАТО в Киеве.

Также на саммите НАТО партнеры согласовали создание структуры для координации помощи Украине в долгосрочной перспективе.

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