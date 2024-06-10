Вчені визначили, коли на Землі пройшов перший дощ

Коли саме на планеті Земля пройшов перший дощ і з'явилась прісна вода знають не всі. Впродовж тривалого часу відповісти на це питання намагалися вчені з різних країн.

РБК-Україна розповідає, що відомо про результати нещодавно проведених науковцями досліджень.

Ознаки перших дощів на Землі

Ознаки перших дощів, які пройшли на Землі, команда дослідників з Австралії та Китаю знайшла всередині стародавніх мінералів (первісних кристалів).

Вивчаючи ізотопи кисню, що потрапили в них і залишили "сліди" прісної води, вчені дійшли висновку, що перші краплі могли потрапити на поверхню нашої планети близько 4 мільярдів років тому.

"Досліджуючи вік та ізотопи кисню у крихітних кристалах мінералу циркону, ми виявили незвично легкі ізотопні ознаки, вік яких може становити близько 4 млрд років", - уточнив геолог і провідний автор дослідження Хамед Гамалельдієн з університету Кертіна в Австралії

Як проходило дослідження

За словами вчених, на території пагорбів Джека Хіллса у західній частині Австралії зберігаються екземпляри найдавніших матеріалів земної кори. Там, попри дію тепла й тиску, деякі первісні мінерали залишалися відносно незмінними впродовж 4,4 млрд років.

Для проведення дослідження вчені датували понад тисячу кристалів мінералу циркону, що відомий своєю надзвичайною стійкістю до змін. Виявилося, що близько 10% камінців - старші за 4 млрд років.

Щоб з'ясувати, чи містять ці кристали циркону значну кількість прісної води, вчені використовували крихітні пучки іонів - аби виміряти співвідношення важчого і легшого кисню. Легкого кисню виявилося більше, що й стало доказом існування на Землі прісної води ще 4 мільярди років тому.

Чим важливе це відкриття

"Докази наявності прісної води так глибоко всередині Землі ставлять під сумнів існуючу теорію про те, що Земля була повністю покрита океаном чотири мільярди років тому", - наголосив Гамалельдієн.

За словами геолога Г'юго Олірук, це відкриття "не лише проливає світло на ранню історію Землі, але також свідчить про те, що суша й прісна вода заклали основу для розквіту життя впродовж відносно короткого періоду часу - менш ніж через 600 млн років після формування планети".

"Такі знахідки знаменують значний крок вперед у нашому розумінні ранньої історії Землі та відкривають двері для подальших досліджень витоків життя", - додав учений.