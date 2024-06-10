ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ученые определили, когда на Земле прошел первый дождь

Понедельник 10 июня 2024 17:15
UA EN RU
Ученые определили, когда на Земле прошел первый дождь Дождь - неотъемлемая составляющая круговорота воды в природе (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Когда на планете Земля прошел первый дождь и появилась пресная вода знают не все. Ответить на этот вопрос на протяжении длительного времени пытались ученые из разных стран.

РБК-Украина рассказывает, что известно о результатах недавно проведенных учеными исследований.

Признаки первых дождей на Земле

Признаки первых прошедших на Земле дождей команда исследователей из Австралии и Китая нашла внутри древних минералов (исходных кристаллов).

Изучая изотопы кислорода, попавшие в них и оставившие "следы" пресной воды, ученые пришли к выводу, что первые капли могли попасть на поверхность нашей планеты около 4 миллиардов лет назад.

"Исследуя возраст и изотопы кислорода в крошечных кристаллах минерала циркона, мы обнаружили необычно легкие изотопные признаки, возраст которых может составлять около 4 млрд лет", - уточнил геолог и ведущий автор исследования Хамед Гамалельдиен из университета Кертина в Австралии.

Как проходило исследование

По словам ученых, на территории холмов Джека Хиллса в западной части Австралии хранятся экземпляры древнейших материалов земной коры. Там, несмотря на действие тепла и давления, некоторые первоначальные минералы оставались относительно неизменными на протяжении 4,4 млрд лет.

Для проведения исследования ученые датировали более тысячи кристаллов минерала циркона, известного своей чрезвычайной устойчивостью к изменениям. Оказалось, что около 10% камней - старше 4 млрд лет.

Чтобы выяснить, содержат ли эти кристаллы циркона значительное количество пресной воды, ученые использовали крошечные пучки ионов - чтобы измерить соотношение более тяжелого и более легкого кислорода. Легкого кислорода оказалось больше, что и явилось доказательством существования на Земле пресной воды еще 4 миллиарда лет назад.

Чем важно это открытие

"Доказательства наличия пресной воды так глубоко внутри Земли ставят под сомнение существующую теорию о том, что Земля была полностью покрыта океаном четыре миллиарда лет назад", - подчеркнул Гамалельдиен.

По словам геолога Хьюго Олирук, это открытие "не только проливает свет на раннюю историю Земли, но также свидетельствует о том, что суша и пресная вода заложили основу для расцвета жизни на протяжении относительно короткого периода времени - менее чем через 600 млн лет после формирования планеты".

"Такие находки знаменуют значительный шаг вперед в нашем понимании ранней истории Земли и открывают двери для дальнейших исследований происхождения жизни", - добавил ученый.

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе синоптиков на текущую рабочую неделю в Украине.

Читайте также, почему дождь идет не из всех облаков и влияет ли это на прогноз погоды.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ScienceAlert, Nature Geoscience.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Исследователи Ученые
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет