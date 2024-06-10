Ученые определили, когда на Земле прошел первый дождь
Когда на планете Земля прошел первый дождь и появилась пресная вода знают не все. Ответить на этот вопрос на протяжении длительного времени пытались ученые из разных стран.
РБК-Украина рассказывает, что известно о результатах недавно проведенных учеными исследований.
Признаки первых дождей на Земле
Признаки первых прошедших на Земле дождей команда исследователей из Австралии и Китая нашла внутри древних минералов (исходных кристаллов).
Изучая изотопы кислорода, попавшие в них и оставившие "следы" пресной воды, ученые пришли к выводу, что первые капли могли попасть на поверхность нашей планеты около 4 миллиардов лет назад.
"Исследуя возраст и изотопы кислорода в крошечных кристаллах минерала циркона, мы обнаружили необычно легкие изотопные признаки, возраст которых может составлять около 4 млрд лет", - уточнил геолог и ведущий автор исследования Хамед Гамалельдиен из университета Кертина в Австралии.
Как проходило исследование
По словам ученых, на территории холмов Джека Хиллса в западной части Австралии хранятся экземпляры древнейших материалов земной коры. Там, несмотря на действие тепла и давления, некоторые первоначальные минералы оставались относительно неизменными на протяжении 4,4 млрд лет.
Для проведения исследования ученые датировали более тысячи кристаллов минерала циркона, известного своей чрезвычайной устойчивостью к изменениям. Оказалось, что около 10% камней - старше 4 млрд лет.
Чтобы выяснить, содержат ли эти кристаллы циркона значительное количество пресной воды, ученые использовали крошечные пучки ионов - чтобы измерить соотношение более тяжелого и более легкого кислорода. Легкого кислорода оказалось больше, что и явилось доказательством существования на Земле пресной воды еще 4 миллиарда лет назад.
Чем важно это открытие
"Доказательства наличия пресной воды так глубоко внутри Земли ставят под сомнение существующую теорию о том, что Земля была полностью покрыта океаном четыре миллиарда лет назад", - подчеркнул Гамалельдиен.
По словам геолога Хьюго Олирук, это открытие "не только проливает свет на раннюю историю Земли, но также свидетельствует о том, что суша и пресная вода заложили основу для расцвета жизни на протяжении относительно короткого периода времени - менее чем через 600 млн лет после формирования планеты".
"Такие находки знаменуют значительный шаг вперед в нашем понимании ранней истории Земли и открывают двери для дальнейших исследований происхождения жизни", - добавил ученый.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: ScienceAlert, Nature Geoscience.
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