Вчені назвали справжню причину нещодавнього спалаху над Києвом

Вчені назвали справжню причину, що призвела до яскравого спалаху на Києвом 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну метеорну організацію .

Міжнародна метеорна організація (IMO) розповіла, що причиною спалаху над Києвом став політ боліда вагою близько 300 кг.

Дослідники вивчили записи з відеокамер в Україні, Угорщині та Словаччині, які зафіксували політ космічного об'єкта. Їм вдалося визначити 132 км траєкторії польоту з похибкою у кількасот метрів.

За даними науковців, вперше болід помітили на висоті 98 км над Великою Димеркою на Київщині, а над Києвом він пройшов на 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

В ІМО повідомили, що метеороїд мав початкову вагу 200-300 кг, а на висоті 38 км він розпався на безліч дрібних фрагментів менш як 1 кг. Після цього було ще декілька спалахів: востаннє болід помітили на висоті 28 км, коли його швидкість була близько 10 км/с.Через велику початкову швидкість тільки маленькі метеорити могли впасти на землю.

На думку науковців, їх можна знайти десь між містами Попільня, Романівка, Строків і Паволоч у Житомирській області.

Нагадаємо, жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. Пізніше стало відомо, що яскравий спалах в небі помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах.

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