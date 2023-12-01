Вболівальникам знову дозволять ходити на стадіони: коли буде рішення

Кабінет міністрів України, 1 грудня, доручив розробити порядок допуску вболівальників на трибуни із додержанням безпекових умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, якого цитує пресслужба міністерства.
Міністерство молоді та спорту, спільно з Міністерством внутрішніх справ, безпековими відомствами й обласними військовими адміністраціями працюють над алгоритми, які зроблять спортивні заходи доступними й безпечними для глядачів.
Після погодження усіх деталей й впровадження рішення, міністерство окремо оголосить, коли вболівальники зможуть повернутись на трибуни.
"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів" - зауважив Бідний.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в березні Українська асоціація футболу намагалась домогтися повернення на трибуни окремих груп уболівальників. Серед головних аргументів була робота театрів, кінотеатрів і концертних залів. За безпековими протоколами на футбольні матчі вітчизняної першості допускаються персонали обох команд, а також представників мас-медіа.
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