Вблизи Запорожья женщина облила себя бензином и подожгла

В селе Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Она оказалась в реанимации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.
На месте происшествия работала одна фельдшерская и реанимационная бригады.
"Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степеней 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу в города Запорожье", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 17-летний парень облив беременную девушку бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия.
Напомним, в центре Киева мужчина поджег себя.