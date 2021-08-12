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Вблизи Запорожья женщина облила себя бензином и подожгла

Автор: РБК-Украина

В селе Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Она оказалась в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.

На месте происшествия работала одна фельдшерская и реанимационная бригады.

"Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степеней 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу в города Запорожье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 17-летний парень облив беременную девушку бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия.

Напомним, в центре Киева мужчина поджег себя.

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Запорожье