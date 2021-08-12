Поблизу Запоріжжя жінка облила себе бензином та підпалила

У селі Наталівка Запорізького району 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила. Вона опинилася в реанімації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного центру екстреної меддопомоги Запорізької ОДА.
На місці події працювала одна фельдшерська та одна реанімаційна бригади.
"Постраждала отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ступенів 90%, опік верхніх дихальних шляхів і була госпіталізована до лікарні у міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі 17-річний хлопець облив вагітну дівчину бензином і підпалив, а потім втік з місця події.
Нагадаємо, у центрі Києва чоловік підпалив себе.