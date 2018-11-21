В Донецкой области задержали злоумышленников, которые демонтировали ж/д пути

Фото: задержанные злоумышленники (npu.gov.ua)

Злоумышленников застали на месте преступления с вещественными доказательствами на руках

В Донецкой области полиция задержала шестерых человек, которые с помощью спецоборудования вырезали рельсы на железнодорожном перегоне под Авдеевкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию поступила информацию о том, что у Очеретиного группа неизвестных похищает железнодорожное полотно. Днем приезжает бригада "рабочих", которые режут рельсы на фрагменты по 1-1,5 м и складывают их в тайник вблизи железной дороги.

Ночью за "товаром" прибывает машина: металл грузят и отвозят в пункт приема металлолома. Работают на заказ. Всей операции от начала до конца дистанционно руководит бригадир, он же говорит, когда идти на дело и обеспечивает конспирацию.

Полицейские вычислили день очередной "ходки" и патрулировали вблизи предполагаемого места преступления. Когда похитители прибыли и начали разбирать рельсы, их задержали,

Как отмечается, задержанные являются жителями Авдеевки и прилегающих населенных пунктов разного возраста. У них изъяли фрагменты пути, оборудование для демонтажа железнодорожного полотна: пять газовых баллонов и два резаки, а также легковой автомобиль, на котором они передвигались с инструментом.

Подозреваемые сообщили, что не впервые демонтируют железнодорожные пути на заказ. Заказчик преступления устанавливается.

Железнодорожная ветка грузо-пассажирских перевозок соединяла временно оккупированную Горловку и Очеретино и пока не использовалась. Размер убытков, причиненных ПАО "Укрзализныця" устанавливается. По предварительным расчетам, он достигает сотни тысяч гривен.

Пока полиция открыла уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Продолжается досудебное расследование.

Фото: изъятое у злоумышленников оборудования (npu.gov.ua)

Напомним, в Бахмуте Донецкой области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин выстрелил в охранника, от чего тот скончался.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Славянский горрайонный суд назначил 9 лет заключения бывшему работнику милиции, который перешел на сторону террористов "ДНР".