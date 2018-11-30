Поблизу Волновахи затримали зловмисників, які демонтували залізничні колії

Фото: вилучені докази злочину (police.dn.ua)

Під час затримання у них знайшли металу майже на 150 тис. гривень

У Донецькій області на залізничному перегоні між селами Дмитрівка та Донське затримали групу зловмисників, які вирізали рейки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Як зазначається, зловмисників затримали о третій ночі "на гарячому". Поліція чекала їх кілька годин у засідці на морозі. Операція стала фіналом чотиритижневої оперативної роботи.

Восени у Волноваському районі було скоєно кілька крадіжок залізничної колії для вантажних потягів. Поліцейські встановили десятьох осіб, причетних до злочину.

З’ясувалося, що ватажок групи найняв місцевих жителів, які з допомогою автогену вирізали ночами залізничне полотно. Викрадачі діяли за заздалегідь розробленим планом, де кожен виконував свою роль.

З метою конспірації зловмисники виставляли в різних місцях дозорних. Особливо ретельно стежили за автодорогою, яка вела до залізниці. У разі появи машин передавали сигнал по ланцюгу і "різники" зникали до того, як їх викриють.

У такий спосіб підозрювані кілька разів демонтували рейки та здавали у пункт прийому металобрухту, а за виручені кошти придбали КАМАЗ з маніпулятором, щоб красти вже у більших масштабах.

Саме під час першого крупного викрадення діяльність злочинної групи було припинено. У ніч, коли зловмисників було затримано, вони вирізали металу майже на 150 тис. гривень. Але вивезти не встигли - їх затримали оперативники.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка". Загальний збиток, завданий викрадачами, встановлюється. Триває досудове розслідування.

Фото: місце події (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше у Донецькій області поліція затримала шістьох осіб, які за допомогою спецобладнання вирізали рейки на залізничному перегоні під Авдіївкою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бахмуті Донецької області невідомий під час нападу на ювелірний магазин вистрелив у охоронця, від чого той помер.