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На Закарпатье массовое отравление на химкомбинате, есть жертва

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Вторник 13 июля 2021 13:54
На Закарпатье массовое отравление на химкомбинате, есть жертва Фото: в Печерине угарным газом отравился работник (zk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В городе Перечин (Закарпатская область) на лесохимкомбинате погиб работник. Еще четверо попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины тоже отравились.

"В результате, 38-летний работник предприятия скончался, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу. После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое – остались на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство за частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.

В ходе досудебного расследования полицейские установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.

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