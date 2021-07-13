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На Закарпатті масове отруєння на хімкомбінаті, є жертва

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Вівторок 13 липня 2021 13:54
На Закарпатті масове отруєння на хімкомбінаті, є жертва Фото: в Печерині чадним газом отруївся працівник (zk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В місті Перечин (Закарпатська область) на лісохімкомбінаті загинув працівник. Ще четверо потрапили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, під час усунення неполадок з обладнанням один з працівників підприємства, 38-річний житель Перечина, надихався чадним газом та втратив свідомість. Допомогти чоловікові намагалися ще четверо його колег, однак через розповсюдження на території шкідливих речовин, чоловіки також отруїлися.

"В результаті, 38-річний працівник підприємства помер, ще чотирьох його колег було госпіталізовано до лікарні. Після надання їм меддопомоги двох з них відпустили додому, ще двоє – залишились на стаціонарному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування поліцейські встановлять усі обставини інциденту та з’ясують остаточні причини загибелі чоловіка.

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