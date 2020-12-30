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Возле столицы Норвегии произошел оползень: много пострадавших и пропавших без вести

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле

Осло (Норвегия) произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.

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Фото: оползень вблизи Осло (twitter.com shaksper)

"Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа", - заявила

Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.

Напомним, летом в Австралии мощные прибои в прибрежном районе штата Новый Южный Уэльс повлекли оползень в курортном городке Уамберал. Часть домов, которые располагались на холме, смыло в океан.

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