Возле столицы Норвегии произошел оползень: много пострадавших и пропавших без вести

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле
Осло (Норвегия) произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.
Фото: оползень вблизи Осло (twitter.com shaksper)
"Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа", - заявила
Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.
Напомним, летом в Австралии мощные прибои в прибрежном районе штата Новый Южный Уэльс повлекли оползень в курортном городке Уамберал. Часть домов, которые располагались на холме, смыло в океан.